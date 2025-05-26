Скандал в Кременчуге: появилось новое видео конфликта с ТЦК

фото: скриншот с видео

В сети появилось новое видео инцидента, произошедшего 25 мая в Кременчуге во время мер оповещения военнослужащих ТЦК

Видео потасовки предоставлено очевидцем событий, передает RegioNews.

По словам свидетеля, "машина ТЦК ехала за парнем на велосипеде, его сбили и держали коленями на земле. Двое прохожих вмешались, началась стычка. Велосипедист достал телескопическую дубинку и перечный баллончик".

При этом в кадре не видно ни травматического пистолета, ни семерых участников инцидента, о которых ранее сообщали в областном ТЦК.

Напомним, по официальной информации, во время инцидента группа из семи человек напала на военных ТЦК, используя травматическое оружие, газовый баллончик и повредив автомобиль группы оповещения.

Двое нападавших уже задержаны и взяты под стражу. Продолжается розыск других участников.