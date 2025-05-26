Нападение на работников ТЦК в Кременчуге: двое подозреваемых задержаны
В воскресенье, 25 мая, в Кременчуге во время мер оповещения на двух военнослужащих районного ТЦК группа из семи человек совершила дерзкое нападение. Нападавшие использовали перечный баллончик, травматический пистолет и повредили автомобиль
Об этом сообщил Полтавский областной ТЦК и СП, передает RegioNews.
Отмечается, что в течение суток правоохранители идентифицировали и задержали двух нападавших, взятых под стражу. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождение других участников нападения.
В правоохранительные органы уже направлены соответствующие обращения о возбуждении уголовных производств по статьям 114-1 (диверсия) и 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Следствие проверяет, действовали ли нападающие по указанию российских спецслужб.
Полиция призывает граждан предоставлять любую информацию о причастных к преступлению, обращаясь по телефону "102".
Напомним, ранее сообщалось, что в Кременчуге произошел конфликт между гражданским мужчиной и работниками ТЦК.
Ранее в Луцке в помещении Волынского областного ТЦК и СП военнообязанный напал на бойца роты охраны.