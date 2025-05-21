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21 травня 2025, 15:46

У Луцьку військовозобов'язаний напав на працівника ТЦК, – ЗМІ

21 травня 2025, 15:46
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Луцьку в приміщенні Волинського обласного ТЦК та СП військовозобов'язаний напав на бійця роти охорони

Про це з посиланням на обласний ТЦК повідомляє Суспільне, інформує RegioNews.

"У приміщенні Волинського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки стався напад на військовослужбовця роти охорони", – йдеться у повідомленні.

Подія сталась вночі 16 травня. Відомо, що військовозобов’язаний завдав поранень військовому, після чого травмованого госпіталізували до реанімації. Нині лікарі стабілізували стан пораненого, його вже перевели з реанімації до профільного відділення.

Нападника затримали. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство.

Нагадаємо, у Харкові поліцейські повідомили про підозру працівнику ТЦК, який вдарив чоловіка під час перевірки документів.

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