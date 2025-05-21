У Луцьку військовозобов'язаний напав на працівника ТЦК, – ЗМІ
У Луцьку в приміщенні Волинського обласного ТЦК та СП військовозобов'язаний напав на бійця роти охорони
Про це з посиланням на обласний ТЦК повідомляє Суспільне, інформує RegioNews.
"У приміщенні Волинського обласного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки стався напад на військовослужбовця роти охорони", – йдеться у повідомленні.
Подія сталась вночі 16 травня. Відомо, що військовозобов’язаний завдав поранень військовому, після чого травмованого госпіталізували до реанімації. Нині лікарі стабілізували стан пораненого, його вже перевели з реанімації до профільного відділення.
Нападника затримали. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство.
Нагадаємо, у Харкові поліцейські повідомили про підозру працівнику ТЦК, який вдарив чоловіка під час перевірки документів.