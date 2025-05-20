В Полтавской области расследуют нарушение над могилой военного
На Полтавщине неизвестные надругались над могилой защитника. Правоохранители ищут виновника
Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.
Инцидент произошел 20 мая в Кременчуге. На Свиштовском кладбище обнаружили факт надругательства над могилой украинского военного. Правоохранители выясняют обстоятельства.
Сейчас полиция выясняет, кто причастен к этому преступлению. Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины – поругание над могилой.
Напомним, ранее в Житомирской области ванлал украл флаг из могилы военного. Мать защитника сообщила, что обнаружила беспорядок на могиле погибшего сына – украли флаг его бригады. Злоумышленник был задержан.
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