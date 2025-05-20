Фото: Нацполиция

На Полтавщине неизвестные надругались над могилой защитника. Правоохранители ищут виновника

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 20 мая в Кременчуге. На Свиштовском кладбище обнаружили факт надругательства над могилой украинского военного. Правоохранители выясняют обстоятельства.

Сейчас полиция выясняет, кто причастен к этому преступлению. Начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины – поругание над могилой.

Напомним, ранее в Житомирской области ванлал украл флаг из могилы военного. Мать защитника сообщила, что обнаружила беспорядок на могиле погибшего сына – украли флаг его бригады. Злоумышленник был задержан.