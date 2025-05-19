Фото: Нацполіція

У Полтавській області сталась ДТП з постраждалим. Водій збив пішохода, який переходив дорогу

Про це повідомляє поліція Полтавщини, передає RegioNews.

Аварія сталась 19 травня в Полтаві на перехресті вулиць Сковороди та Володимира Козака. 55-річний водій Skoda SuberB наїхав на чоловіка, який переходив дорогу по пішохідному переходу. 26-річного потерпілого госпіталізували медики.

"За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом прокуратури розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині 17-річний водій мотоцикла зіткнувся з легковиком ВАЗ. Підліток ніколи не отримував посвідчення водія. Внаслідок ДТП 17-річного хлопця госпіталізували зі струсом мозку, пошкодженням зв’язок та рваною раною.