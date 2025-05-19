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19 травня 2025, 18:55

На Полтавщині водій збив чоловіка, який переходив дорогу - поліція почала розслідування

19 травня 2025, 18:55
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Фото: Нацполіція
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У Полтавській області сталась ДТП з постраждалим. Водій збив пішохода, який переходив дорогу

Про це повідомляє поліція Полтавщини, передає RegioNews.

Аварія сталась 19 травня в Полтаві на перехресті вулиць Сковороди та Володимира Козака. 55-річний водій Skoda SuberB наїхав на чоловіка, який переходив дорогу по пішохідному переходу. 26-річного потерпілого госпіталізували медики.

"За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом прокуратури розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині 17-річний водій мотоцикла зіткнувся з легковиком ВАЗ. Підліток ніколи не отримував посвідчення водія. Внаслідок ДТП 17-річного хлопця госпіталізували зі струсом мозку, пошкодженням зв’язок та рваною раною.

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