ДТП у Вінниці: автівку розірвало навпіл, є загиблий та постраждалі
Аварія сталася у Вінниці пізно ввечері 18 травня на вулиці Левка Лук’яненка
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Водій легковика, не впоравшись з керуванням, врізався в бетонний стовп, внаслідок чого загинув на місці. Ще двоє пасажирів отримали травми.
Рятувальники деблокували з понівеченого авто загиблого 22-річного водія.
Причини ДТП з’ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, вдень 18 травня на Львівщині зіткнулися два автомобілі. Одна людина загибла, двоє отримали травми.
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