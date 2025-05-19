фото: ДСНС

Аварія сталася у Вінниці пізно ввечері 18 травня на вулиці Левка Лук’яненка

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Водій легковика, не впоравшись з керуванням, врізався в бетонний стовп, внаслідок чого загинув на місці. Ще двоє пасажирів отримали травми.

Рятувальники деблокували з понівеченого авто загиблого 22-річного водія.

Причини ДТП з’ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, вдень 18 травня на Львівщині зіткнулися два автомобілі. Одна людина загибла, двоє отримали травми.