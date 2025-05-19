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ДТП за участі двох легковиків сталася вдень 17 травня у селищі Гришківці Бердичівського району

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Так, 22-річний водій авто Mazda на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з легковиком Volkswagen Passat під керуванням 28-річного чоловіка.

Внаслідок ДТП травми отримали обидва водії та двоє пасажирів Mazda. Усіх доставили до лікарні.

Поліцейські встановлюють усі обставини аварії. Ведеться розслідування.

Нагадаємо, вдень 18 травня на Львівщині зіткнулися два автомобілі. Одна людина загибла, двоє отримали травми.