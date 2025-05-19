На Полтавщине водитель сбил переходящего дорогу мужчину - полиция начала расследование
В Полтавской области произошло ДТП с пострадавшим. Водитель сбил пешехода, переходившего дорогу
Об этом сообщает полиция Полтавщины, передает RegioNews.
Авария произошла 19 мая в Полтаве на перекрестке улиц Сковороды и Владимира Козака. 55-летний водитель Skoda SuberB наехал на мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу. 26-летний пострадавший госпитализирован медиками.
"По данному факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством прокуратуры начато уголовное производство по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим потерпевшего средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.", - сообщили в Уголовном кодексе Украины.
Напомним, ранее в Ровенской области 17-летний водитель мотоцикла столкнулся с легковушкой ВАЗ. Подросток никогда не получал водительское удостоверение. В результате ДТП 17-летнего парня госпитализировали с сотрясением мозга, повреждением связок и рваной раной.