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19 мая 2025, 18:55

На Полтавщине водитель сбил переходящего дорогу мужчину - полиция начала расследование

19 мая 2025, 18:55
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Фото: Нацполиция
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В Полтавской области произошло ДТП с пострадавшим. Водитель сбил пешехода, переходившего дорогу

Об этом сообщает полиция Полтавщины, передает RegioNews.

Авария произошла 19 мая в Полтаве на перекрестке улиц Сковороды и Владимира Козака. 55-летний водитель Skoda SuberB наехал на мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу. 26-летний пострадавший госпитализирован медиками.

"По данному факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством прокуратуры начато уголовное производство по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим потерпевшего средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.", - сообщили в Уголовном кодексе Украины.

Напомним, ранее в Ровенской области 17-летний водитель мотоцикла столкнулся с легковушкой ВАЗ. Подросток никогда не получал водительское удостоверение. В результате ДТП 17-летнего парня госпитализировали с сотрясением мозга, повреждением связок и рваной раной.

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