На Полтавщине автомобиль съехал в кювет и перевернулся: погиб человек
Смертельная авария произошла вечером 18 мая у села Большая Павловка Полтавского района. Один человек погиб и еще один травмировался
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Полтавской области, передает RegioNews.
По данным следствия, около 18:50 Hyundai съехал в кювет и перевернулся.
"В результате ДТП пострадали двое мужчин. По предварительным данным, один из них (1985 года рождения) погиб на месте. Другой, 1994 года рождения, с телесными повреждениями госпитализирован в больницу", — говорится в сообщении.
Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.
Напомним, 17 мая в селе Дыбинцы Киевской области легковушка врезалась в электроопору и опрокинулась. Погиб водитель авто.
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