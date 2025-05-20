На Полтавщине автомобиль съехал в кювет и перевернулся: погиб человек

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Смертельная авария произошла вечером 18 мая у села Большая Павловка Полтавского района. Один человек погиб и еще один травмировался

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Полтавской области, передает RegioNews.

По данным следствия, около 18:50 Hyundai съехал в кювет и перевернулся.

"В результате ДТП пострадали двое мужчин. По предварительным данным, один из них (1985 года рождения) погиб на месте. Другой, 1994 года рождения, с телесными повреждениями госпитализирован в больницу", — говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

Напомним, 17 мая в селе Дыбинцы Киевской области легковушка врезалась в электроопору и опрокинулась. Погиб водитель авто.