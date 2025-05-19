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ДТП сталася 18 травня близько 12:00 між селом Гамаліївка та містом Дубляни у Львівському районі

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Відбулося зіткнення автомобілів Renault Sandero, яким керував 69-річний киянин, та Ford Mondeo під керуванням 66-річного львів’янина.

Внаслідок ДТП водії обох авто та пасажирка Renault Sandero, 69-річна киянка, отримали травми та були госпіталізовані. На жаль, незважаючи на зусилля медиків, жінка померла в лікарні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, 18 травня на Львівщині в ДТП загинув чоловік, був травмований 5-річний хлопчик.