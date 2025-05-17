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17 травня 2025, 15:45

Не дала гроші на сигарети: на Полтавщині чоловік жорстоко побив матір

17 травня 2025, 15:45
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На Полтавщині судили чоловіка, який побив власну матір. Причиною стала сварка через гроші

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

На Полтавщині судили чоловіка, який завдав тілесні ушкодження власній матері. Раніше він також притягувався до відповідальності за домашнє насильство.

Цей інцидент стався в лютому 2025 року. Чоловік зустрівся зі своєю матір'ю біля магазину. Він просив, щоб вона дала йому гроші за цигарки. Коли жінка відмовила, він завдав їй кілька ударів по обличчю та тулубу, після чого штовхнув її на землю. Небайдужі перехожі викликали правоохоронці.

Суд визнав чоловіка винним. При цьому врахували, що він зробив це під час іспитового строку за попереднім вироком (ч.1 ст.309 КК України — незаконне зберігання наркотичних засобів), покарання об’єднали за сукупністю вироків. Тому його приговорили до 2 років та 25 днів обмеження волі.

Нагадаємо, раніше на Кіровоградщині чоловік жорстоко побив дружину, після чого вона померла. Все сталось через конфлікт під час застілля. Чоловіка приговорили до ув'язнення.

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