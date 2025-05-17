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17 мая 2025, 15:45

Не дала деньги на сигареты: на Полтавщине мужчина жестоко избил мать

17 мая 2025, 15:45
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Иллюстративное фото
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В Полтавской области судили мужчину, который избил собственную мать. Причиной стала ссора из-за денег

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Полтавской области судили мужчину, который нанес телесные повреждения собственной матери. Ранее он привлекался к ответственности за домашнее насилие.

Этот инцидент произошел в феврале 2025 года. Мужчина встретился со своей матерью возле магазина. Он просил, чтобы она дала ему деньги за сигареты. Когда женщина отказала, он нанес ей несколько ударов по лицу и туловищу, после чего толкнул ее на землю. Неравнодушные прохожие вызвали правоохранители.

Суд признал мужчину виновным. При этом учли, что он сделал это во время испытательного срока по предыдущему приговору (ч.1 ст.309 УК Украины – незаконное хранение наркотических средств), наказание объединили по совокупности приговоров. Поэтому его приговорили к 2 годам и 25 дням ограничения свободы.

Напомним, ранее в Кировоградской области мужчина жестоко избил жену, после чего она умерла. Все произошло из-за конфликта во время застолья. Мужчину приговорили к заключению.

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