На Полтавщині жінка задушила новонародженого одягом: як її покарали

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Полтавській області Шишацький районний суд виніс вирок жінці, яка в січні 2025 року умисно вбила щойно народжену дитину

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Зазначається, що жінка народила сина в котельні — дитина була доношеною та життєздатною. Після пологів вона накрила немовля одягом, перекривши доступ повітря, й залишила його помирати.

Суд призначив 5 років позбавлення волі, однак звільнив жінку з іспитовим терміном на 3 роки.

Серед пом'якшуючих обставин — щире каяття, виховання чотирьох дітей, відсутність судимостей та нова вагітність.

Нагадаємо, на Одещині жінка задушила 9-місячну донечку. Вона заявила поліції, що дитина нібито померла несподівано.

Раніше на Хмельниччині 24-річна мати морила голодом 6-місячне немовля. Вона мала можливість достатньо годувати сина, але він важив у 2,5 раза менше за норму.