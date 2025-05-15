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15 травня 2025, 07:54

На Полтавщині жінка задушила новонародженого одягом: як її покарали

15 травня 2025, 07:54
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Полтавській області Шишацький районний суд виніс вирок жінці, яка в січні 2025 року умисно вбила щойно народжену дитину

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Зазначається, що жінка народила сина в котельні — дитина була доношеною та життєздатною. Після пологів вона накрила немовля одягом, перекривши доступ повітря, й залишила його помирати.

Суд призначив 5 років позбавлення волі, однак звільнив жінку з іспитовим терміном на 3 роки.

Серед пом'якшуючих обставин — щире каяття, виховання чотирьох дітей, відсутність судимостей та нова вагітність.

Нагадаємо, на Одещині жінка задушила 9-місячну донечку. Вона заявила поліції, що дитина нібито померла несподівано.

Раніше на Хмельниччині 24-річна мати морила голодом 6-місячне немовля. Вона мала можливість достатньо годувати сина, але він важив у 2,5 раза менше за норму.

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