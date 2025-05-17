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Про це повідомляє Черкаська обласна прокуратура, передає RegioNews.

У Черкасах 48-річний чоловік отримав підозру за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого. Зараз він перебуває під вартою. Йому загрожує ув'язнення.

Інцидент стався 28 квітня цього року. Увечері біля магазину в одному з районів Черкас чоловік завдав потерпілому численні удари в область голови. Відомо, що в них були й раніше неприязні стосунки. Внаслідок побиття 43-річний потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, від яких помер у лікарні.

Нагадаємо, раніше в Дніпрі затримали чоловіка, який напав на пенсіонерку. Він підійшов до жінки, коли вона йшла додому. Зловмисник кілька разів вдарив її по голові. Після цього він зірвав з шиї золотий ланцюжок та втік.