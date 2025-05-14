13:35  14 травня
У Києві школярка випала з вікна третього поверху
13:05  14 травня
У Білій Церкві п'яний чоловік пограбував 10-річного хлопчика
12:39  14 травня
У туристичному селі на Закарпатті оголосили карантин через спалах гепатиту А
UA | RU
UA | RU
14 травня 2025, 15:22

Завдав понад 10 ударів: у Рівному чоловік убив батька під час конфлікту

14 травня 2025, 15:22
Читайте также на русском языке
фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У Рівному завершено досудове розслідування у справі про жорстоке побиття, що призвело до смерті пенсіонера

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що обвинуваченим є 47-річний син загиблого, який у січні 2025 року завдав понад 10 ударів по голові й тілу 78-річного батька.

За версією слідства, між родичами виник конфлікт на ґрунті особистих неприязних стосунків. Син був у стані алкогольного сп'яніння, коли почав бити батька.

Пенсіонер помер у кареті швидкої допомоги.

Зловмисника затримали одразу після скоєного. Йому повідомили про підозру.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, де він перебуває й досі. За скоєне чоловікові загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині чоловік під час сварки вбив матір.

Раніше у центрі Львова чоловік зарізав власну матір. Чоловік розповів про скоєне своєму товаришу, а той поінформував правоохоронців.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
убивство поліція Рівне син батько пенсіонер
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
30 квітня 2025
"Римські канікули" Трампа: чого чекати Україні від зміни риторики президента США
Зустріч лідерів Сполучених Штатів Америки та України під час візиту до Ватикану шокувала російських пропагандистів, але чи піде вона на користь нашій державі
Окупанти вдарили по Сумах, є загиблий та постраждалі
14 травня 2025, 15:59
Соціологи заявили про зростання рейтингу Зеленського
14 травня 2025, 15:49
Смертельна ДТП на Київщині: 76-річний водій загинув
14 травня 2025, 15:35
У Львові презентували фотопроєкт Хроніки "Шквалу": 10 років незламності
14 травня 2025, 15:12
Троє жителів Одещини сядуть до в’язниці за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами
14 травня 2025, 14:59
"Солдат не той": у РФ помилково вшанували українського військового
14 травня 2025, 14:55
Податкова перевірила 108 автошкіл: які порушення виявили
14 травня 2025, 14:45
На Запоріжжі агент РФ вербував школярку для підпалу селищної ради
14 травня 2025, 14:23
У Херсоні дрон РФ поранив 51-річну жінку
14 травня 2025, 13:48
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Вадим Денисенко
Ганна Маляр
Всі блоги »