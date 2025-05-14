Завдав понад 10 ударів: у Рівному чоловік убив батька під час конфлікту

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У Рівному завершено досудове розслідування у справі про жорстоке побиття, що призвело до смерті пенсіонера

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що обвинуваченим є 47-річний син загиблого, який у січні 2025 року завдав понад 10 ударів по голові й тілу 78-річного батька.

За версією слідства, між родичами виник конфлікт на ґрунті особистих неприязних стосунків. Син був у стані алкогольного сп'яніння, коли почав бити батька.

Пенсіонер помер у кареті швидкої допомоги.

Зловмисника затримали одразу після скоєного. Йому повідомили про підозру.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, де він перебуває й досі. За скоєне чоловікові загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині чоловік під час сварки вбив матір.

Раніше у центрі Львова чоловік зарізав власну матір. Чоловік розповів про скоєне своєму товаришу, а той поінформував правоохоронців.