Завдав понад 10 ударів: у Рівному чоловік убив батька під час конфлікту
У Рівному завершено досудове розслідування у справі про жорстоке побиття, що призвело до смерті пенсіонера
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що обвинуваченим є 47-річний син загиблого, який у січні 2025 року завдав понад 10 ударів по голові й тілу 78-річного батька.
За версією слідства, між родичами виник конфлікт на ґрунті особистих неприязних стосунків. Син був у стані алкогольного сп'яніння, коли почав бити батька.
Пенсіонер помер у кареті швидкої допомоги.
Зловмисника затримали одразу після скоєного. Йому повідомили про підозру.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, де він перебуває й досі. За скоєне чоловікові загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині чоловік під час сварки вбив матір.
Раніше у центрі Львова чоловік зарізав власну матір. Чоловік розповів про скоєне своєму товаришу, а той поінформував правоохоронців.