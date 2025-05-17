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У Полтавській області розслідують ДТП. Внаслідок аварії постраждала пасажирка одного з авто

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 16 травня в Кременчуці на перехресті вулиць Покладова та Софіївської. 55-річний водій Skoda Fabia зіткнувся зі Skoda Superb, за кермом якого був 50-річний чоловік. Внаслідок ДТП травмувалась пасажирка Fabia. 58-річну жінку госпіталізували до лікарні.

"За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше в Кіровоградській області сталась смертельна ДТП з підлітками. 15-річний водій не впорався з керуванням авто і перекинувся. Він загинув на місці. Його неповнолітні пасажири отримали травми.