На Київщині в ДТП загинув 70-річний водій
У Київській області сталась смертельна ДТП. Водій в'їхав в електроопору
Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.
Аварія сталась 15 травня в місті Обухів. Водій RENAULT не впорався з керуванням та допустив зіткнення з електроопорою. Від отриманих травм 70-річний водій загинув на місці.
"Слідчі Обухівського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 ККУ)", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, раніше в столиці сталась смертельна ДТП. Зіткнулись автомобілі Audi та Toyota. Внаслідок аварії обидва водії загинули.
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