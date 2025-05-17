Фото: Нацполиция

В Полтавской области расследуют ДТП. В результате аварии пострадала пассажирка одного из авто

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Авария произошла 16 мая в Кременчуге на перекрестке улиц Покладова и Софиевской. 55-летний водитель Skoda Fabia столкнулся со Skoda Superb, за рулем которого находился 50-летний мужчина. В результате ДТП травмировалась пассажирка Fabia. 58-летнюю женщину госпитализировали в больницу.

"По данному факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством Кременчугской окружной прокуратуры сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее потерпевший телесные повреждения средней степени тяжести"), - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Кировоградской области произошло смертельное ДТП с подростками. 15-летний водитель не справился с управлением авто и опрокинулся. Он погиб на месте. Его несовершеннолетние пассажиры получили травмы.