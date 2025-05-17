На Кіровоградщині 15-річний водій загинув у ДТП
На Кіровоградщині сталась ДТП з неповнолітніми. На жаль, 17-річний водій загинув. Також постраждали його пасажири
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
Аварія сталась 17 травня у Малій Висці (Кіровоградська область). Там 15-річний водій ГАЗ 2410 зʼїхав з дороги та перекинувся. На жаль, від отриманих травм він загинув на місці.
Відомо, що в автомобілі під час аварії знаходились троє пасажирів 16 та 14 років. Вони отримали травми та були госпіталізовані. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.
Нагадаємо, раніше в Тернопільській області сталась ДТП з неповнолітнім мотоциклістом. 17-річний хлопець не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням та перекинувся.
На Львівщині стоматолога судили за п'яну ДТПВсі новини »
17 травня 2025, 11:20На Полтавщині діти 11 років потрапили в аварію
17 травня 2025, 10:20На Київщині в ДТП загинув 70-річний водій
16 травня 2025, 22:35
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
Удар по евакуаційній маршрутці на Сумщині: росіяни вбили цілу родину
17 травня 2025, 12:10На Львівщині стоматолога судили за п'яну ДТП
17 травня 2025, 11:20Поліція затримала наркоторговця, який залишав закладки в центрі Києва
17 травня 2025, 11:00На Полтавщині діти 11 років потрапили в аварію
17 травня 2025, 10:20План Путіна в Стамбулі зазнав поразки: міністр МЗС розповів, що сталось на переговорах України та РФ
17 травня 2025, 04:40П'ять областей і жодних репарацій: у ЗМІ опублікували вимоги Кремля до України
17 травня 2025, 03:40Проти блогерки з Дніпра Анни Алхім відкрили кримінальне провадження - ЗМІ
17 травня 2025, 02:40Хотіла допомогти ЗСУ: у Дніпрі аферист обманув жінку на автівках для ЗСУ
17 травня 2025, 01:50У Черкасах чоловік забив знайомого до смерті
17 травня 2025, 01:30
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв