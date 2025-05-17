Фото: ДСНС

На Кіровоградщині сталась ДТП з неповнолітніми. На жаль, 17-річний водій загинув. Також постраждали його пасажири

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Аварія сталась 17 травня у Малій Висці (Кіровоградська область). Там 15-річний водій ГАЗ 2410 зʼїхав з дороги та перекинувся. На жаль, від отриманих травм він загинув на місці.

Відомо, що в автомобілі під час аварії знаходились троє пасажирів 16 та 14 років. Вони отримали травми та були госпіталізовані. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше в Тернопільській області сталась ДТП з неповнолітнім мотоциклістом. 17-річний хлопець не обрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням та перекинувся.