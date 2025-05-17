Фото: Нацполіція

На Полтавщині 11-річні хлопчики на квадрациклі потрапили в ДТП. Їх госпіталізували медики

Про це повідомляє Нацполіція, передає RegioNews.

Аварія сталась у селі Ланна Полтавської області. Там 11-річний хлопчик був за кермом квадроцикла. Він та ще його одноліток зіткнулись з деревом. Обидва тепер в лікарні з тяжкими травмами.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за двома статтями: порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження; допуск до керування транспортним засобом особи, яка не має права на керування транспортним засобом.

У поліції нагадують, що керувати квадрациклом дозволється лише з 16 років.

Нагадаємо, раніше в столиці сталась смертельна ДТП. Зіткнулись автомобілі Audi та Toyota. Внаслідок аварії обидва водії загинули.