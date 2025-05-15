Фото: Нацполіція

У столиці сталась смертельна аварія. На жаль, жоден з водіїв не вижив

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

На Гостомельському шосе сталась смертельна аварія 15 травня, близько 18:20. Водій Audi виїхав на зустрічний бік дороги, де зіткнувся з автомобілем Toyota.

Внаслідок ДТП загинули обидва водії. Також пасажирка Toyota отримала травми: її у важкому стані була госпіталізована до медичного закладу.

Нагадаємо, раніше на Київщині 76-річний водій загинув в аварії. За даними поліції, водій ЗАЗ не надав перевагу в русі та допустив зіткнення з автомобілем Mazda, яким керувала 40-річна жінка.