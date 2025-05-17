Фото: Нацполиция

В Полтавской области 11-летние мальчики на квадрацикле попали в ДТП. Их госпитализировали медики

Об этом сообщает Нацполиция, передает RegioNews.

Авария произошла в селе Ланна Полтавской области. Там 11-летний мальчик был за рулем квадроцикла. Он и его сверстник столкнулись с деревом. Оба теперь в больнице с тяжелыми травмами.

Правоохранители открыли уголовное производство по двум статьям: нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения; допуск к управлению транспортным средством лица, не имеющего права на управление транспортным средством.

В полиции напоминают, что управлять квадрациклом разрешается только с 16 лет.

Напомним, ранее в столице произошло смертельное ДТП. Столкнулись автомобили Audi и Toyota. В результате аварии оба водителя погибли.