Вибухи на Полтавщині: в ОВА попередили про роботу саперів
У середу, 14 травня, у Полтавській області буде чутно вибухи. В одному з районів регіону працюють сапери
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний Telegram-канал Полтавської обласної військової адміністрації.
Влада закликала мешканців Полтавського району не панікувати.
"14 травня на території Зіньківської громади проводитимуть технічні вибухи. Якщо почуєте звуки вибухів, зберігайте спокій!", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше у селі Грушківка Харківської області мешканці знайшли російську авіабомбу КАБ-500, що не вибухнула.
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