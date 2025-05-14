На Київщині в лісі знайшли смертоносну мінометну міну
Надзвичайна подія сталася 13 травня у Бучанському районі на Київщині. Фахівці знищили небезпечний боєприпас
Про це повідомляє Мобільний рятувальний центр швидкого реагування ДСНС України, передає RegioNews.
Виявилося, що працівники лісового господарства під час обходу території побачили підозрілий предмет, схожий на міну. Сапери встановили, що знайдений предмет ― це небезпечна мінометна міна "НОНА" калібру 120 мм.
"Боєприпас було безпечно вилучено та перевезено для подальшого знищення шляхом контрольованого підриву", ― йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше у селі Грушківка Харківської області мешканці знайшли російську авіабомбу КАБ-500, що не вибухнула.
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