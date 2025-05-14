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14 мая 2025, 11:40

Взрывы в Полтавской области: в ОВА предупредили о работе саперов

14 мая 2025, 11:40
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В среду, 14 мая, в Полтавской области будут слышны взрывы. В одном из районов региона работают саперы

Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на официальный Telegram-канал Полтавской областной военной администрации.

Власти призвали жителей Полтавского района не паниковать.

"14 мая на территории Зиньковской общины будут проводить технические взрывы. Если услышите звуки взрывов, сохраняйте спокойствие!", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее в селе Грушковка Харьковской области жители нашли неразорвавшуюся российскую авиабомбу КАБ-500.

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