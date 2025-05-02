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На Харківщині затримали чоловіка, який кинув гранату на подвір'я колишньої співмешканки. Тепер йому загрожує ув'язнення

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

На Харківщині чоловік кинув гранату через ревнощі. Це сталось 30 квітня. Чоловік приїхав до колишньої співмешканки та побачив її з іншим. Тоді він кинув боєприпас, який вибухнув. Чоловік та жінка встигли забігти у двір домоволодіння, що врятувало їм життя. Уламки пошкодили подвір'я, дві автівки.

Після злочину зловмисник втік. Правоохоронці розшукали його та затримали того ж дня. Тепер йому погрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Запоріжжі чоловік підпалив автомобіль через ревнощі. Він думав, що це машина "коханця" його дружини. Насправді це виявилось авто чоловіка жінки, яка підвозила його дружину. В результаті він спалив авто чужої людини.