ДБР встановило нових учасників жорстоких катувань у Полтавському СІЗО
Працівники Державного бюро розслідувань встановили причетність ще двох співробітників Полтавської установи виконання покарань до катування ув’язненого
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.
За даними слідства, постраждалого прив’язували до ліжка та понад півтори доби тримали без їжі, води та доступу до туалету.
Наразі правоохоронці встановили, що до катувань також причетні старший по корпусу та молодший інспектор відділу режиму і охорони. Вони брали участь у жорстокому поводженні з ув’язненим і так само застосовували фізичні обмеження.
Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.
Раніше ми повідомляли про те, що працівники Полтавського СІЗО жорстоко катували в’язнів.
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