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21 квітня 2025, 16:20

Камера тортур без їжі та води: працівники Полтавського СІЗО жорстоко катували в’язнів

21 квітня 2025, 16:20
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фото: ДБР
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Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили факти систематичних катувань ув’язнених у Полтавській установі виконання покарань. Двом співробітникам Полтавського СІЗО вже повідомили про підозру

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, працівники установи знущалися із засуджених, які відмовлялися співпрацювати з адміністрацією, порушували розпорядок або скаржилися на дії співробітників. Для цього на території медичної частини було облаштовано спеціальне приміщення, яке використовували як камеру тортур.

"У невеликій кімнаті ув’язнених прив’язували до металевого ліжка, залишаючи без їжі, води та можливості скористатися туалетом на кілька діб. Один із постраждалих за останні три роки пережив таке жорстоке поводження понад десять разів", — йдеться у повідомленні.

Кілька днів тому оперативники ДБР зафіксували чергові знущання над ув’язненими. Двом працівникам установи – черговому та старшому корпусу відділу режиму і охорони – повідомили про підозру у катуванні. Саме вони безпосередньо завели потерпілого до приміщення та прив’язали його до ліжка.

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, у травні Державне бюро розслідувань повідомило, що викрило численні факти катування ув’язнених у низці регіонів України. Оголошено підозри у катуванні чотирьом службовим особам Державної установи "Божковська виправна колонія (№16)".

Згодом стало відомо, що колишній начальник Божковської виправної колонії у Полтавській області, де, як з'ясували правоохоронці, катували ув'язнених, при звільненні отримав премію та інші виплати на 400 000 грн.

Також повідомлялося, що перед судом постануть учасники злочинної організації, яка катувала засуджених на території держустанови "Бердянська виправна колонія (№ 77)".

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колонія Полтавська область в'язниця знущання СІЗО ДБР
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