Стрілянина на Полтавщині: в ОВА пояснили, що відбувається
Ввечері 1 травня в Полтавській області лунають вибухи та постріли. Сили оборони проводять навчальні стрільби в кількох громадах
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний Telegram-канал Полтавської обласної військової адміністрації.
Влада закликала місцевих жителів не панікувати та зберігати спокій.
"1 травня на території Щербанівської громади проводитимуть вечірні навчальні стрільби", — йдеться у повідомленні.
Також навчальні стрільби ЗСУ тривають на території Лубенської громади.
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