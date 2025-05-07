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07 мая 2025, 11:08

ГБР установило новых участников жестоких пыток в Полтавском СИЗО

07 мая 2025, 11:08
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фото: ГБР
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Сотрудники Государственного бюро расследований установили причастность еще двух сотрудников Полтавского учреждения исполнения наказаний к пыткам заключенного

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, пострадавшего привязывали к постели и более полутора суток держали без еды, воды и доступа к туалету.

Правоохранители установили, что к пыткам также причастны старший по корпусу и младший инспектор отдела режима и охраны. Они участвовали в жестоком обращении с заключенным и так же применяли физические ограничения.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали о том, что работники Полтавского СИЗО жестоко пытали заключенных.

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