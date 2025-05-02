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02 травня 2025, 15:50

На Полтавщині інваліда засудили за зберігання дитячої порнографії

02 травня 2025, 15:50
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фото: ілюстративне
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Лохвицький районний суд виніс вирок чоловіку за придбання та зберігання дитячої порнографії. Обвинувачений провину визнав повністю та уклав про це відповідну угоду з прокурором

Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень, передає RegioNews.

Обвинувачений — інвалід I групи з дитинства, раніше не судимий. Слідчі встановили, що протягом 9 років чоловік завантажив із різних веб-сайтів на свій комп’ютер 63 відео- та фотофайли з дитячою порнографією.

На початку 2025 року, під час досудового розслідування, чоловік уклав угоду про визнання провини з прокурором. 9 квітня суд задовольнив цю угоду та призначив правопорушнику 1 рік пробаційного нагляду, з позбавленням права займатися діяльністю, пов’язаною із наданням послуг із програмного забезпечення комп’ютерної техніки — на 1 рік.

Жорсткий диск, на якому зберігалася порнографія, суд постановив конфіскувати, як знаряддя вчинення злочину.

Нагадаємо, на Полтавщині у водоймі знайшли тіло людини.

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