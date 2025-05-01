Куля вийшла навиліт: Стерненка прооперували після замаху
Відомого українського активіста Сергія Стерненка прооперували після замаху, вчиненого сьогодні, 1 травня
Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі, передає RegioNews.
Наразі життю волонтера нічого не загрожує.
"Прооперували. Куля вийшла навиліт. Нічого важливого не зачепила. Мені ДУЖЕ пощастило що поранення таке. Дякую Богу", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше активіст Сергій Стерненко повідомив, що на нього скоїли напад. Він отримав поранення, але його життю нічого не загрожує. Сам волонтер подякував СБУ на оперативну роботу.
Спецслужба показала фото затриманої жінки, яку підозрюють у замаху.
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