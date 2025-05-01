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01 мая 2025, 20:35

Стрельба на Полтавщине: в ОВА объяснили, что происходит

01 мая 2025, 20:35
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иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
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Вечером 1 мая в Полтавской области раздаются взрывы и выстрелы. Силы обороны проводят учебные стрельбы в нескольких общинах

Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на официальный Telegram-канал Полтавской областной военной администрации.

Власти призвали местных жителей не паниковать и сохранять спокойствие.

"1 мая на территории Щербановской общины будут проводить вечерние учебные стрельбы", — говорится в сообщении.

Также учебные стрельбы ВСУ продолжаются на территории Лубенской общины.

Напомним, в Украине стартовало серийное производство 30-километровых оптоволоконных катушек для дронов.

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