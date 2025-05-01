Стрельба на Полтавщине: в ОВА объяснили, что происходит
Вечером 1 мая в Полтавской области раздаются взрывы и выстрелы. Силы обороны проводят учебные стрельбы в нескольких общинах
Об этом сообщает RegioNews с ссылкой на официальный Telegram-канал Полтавской областной военной администрации.
Власти призвали местных жителей не паниковать и сохранять спокойствие.
"1 мая на территории Щербановской общины будут проводить вечерние учебные стрельбы", — говорится в сообщении.
Также учебные стрельбы ВСУ продолжаются на территории Лубенской общины.
Напомним, в Украине стартовало серийное производство 30-километровых оптоволоконных катушек для дронов.
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