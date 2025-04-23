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23 квітня 2025, 23:28

Захворів і не хотів йти до ТЦК: на Полтавщині судили чоловіка за ухилення від мобілізаціїї

23 квітня 2025, 23:28
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На Полтавщині судили чоловіка, який не прийшов до ТЦК через те, що він захворів. Згодом він просто не захотів туди йти

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

На Полтавщині чоловіка судили за ухилення від мобілізації. При цьому сам він на суді провину не визнав. Ще влітку 2024 року він пройшов медичну комісію. Його визнали придатним до служби й вручили йому повістку. Проте він так і не прийшов.

За словами чоловіка, його цивільна дружина телефонувала до ТЦК і повідомляла, що він хворів. Він додав, що навіть викликав тоді "швидку". При цьому після одужання він теж не пішов до ТЦК. Свої дії він пояснив тим, що "не хоче бути мобілізованим".

У ТЦК пояснили, що у випадку хвороби громадянин дійсно має право не прийти за повісткою, але при цьому людина повинна з'явитися не пізніше трьох днів повідомити про причини неявки, або прийти не пізніше ніж за тиждень. Тож чоловіка проговорили до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Одещині судили чоловіка за ухилення від мобілізації. Він заявив, що не захотів приймати повістку, бо вважає себе кориснішим у цивільному житті. Суд приговорив його до трьох років ув'язнення.

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