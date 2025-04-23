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Заболел и не хотел идти в ТЦК: на Полтавщине судили мужчину за уклонение от мобилизации
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23 апреля 2025, 23:28

Заболел и не хотел идти в ТЦК: на Полтавщине судили мужчину за уклонение от мобилизации

23 апреля 2025, 23:28
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В Полтавской области судили мужчину, который не пришел в ТЦК из-за того, что он заболел. Впоследствии он просто не захотел туда идти

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Полтавской области мужчину судили за уклонение от мобилизации. При этом сам он на суде вину не признал. Еще летом 2024 года он прошел медицинскую комиссию. Его сочли годным к службе и вручили ему повестку. Однако он так и не пришел.

По словам мужчины, его гражданская жена звонила по телефону в ТЦК и сообщала, что он болел. Он добавил, что даже вызвал тогда "скорую". При этом после выздоровления он тоже не пошел в ТЦК. Свои действия он объяснил тем, что "не хочет быть мобилизованным".

В ТЦК объяснили, что в случае болезни гражданин действительно имеет право не прийти за повесткой, но при этом человек должен явиться не позднее трех дней сообщить о причинах неявки или прийти не позднее чем через неделю. Мужчина проговорил до трех лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Одесской области судили мужчину за уклонение от мобилизации . Он заявил, что не захотел принимать повестку, потому что считает себя более полезным в гражданской жизни. Суд приговорил его к трем годам заключения.

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