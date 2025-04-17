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Трагічний випадок стався вдень 15 квітня в селі Чечелеве Кременчуцького району. Місцеві жителі виявили виявили тіло й викликали на місце події правоохоронців

Про це повідомила пресслужба Національної поліції в Полтавській області, передає RegioNews.

За даними слідства, загиблий ― чоловік 1989 року народження. Ймовірно, він розбирав напівзруйновану будівлю і на нього обвалилася стіна.

"Для встановлення причини смерті тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу", ― йдеться у повідомленні.

Наразі триває слідство.

Нагадаємо, раніше у селі Сновидовичі на Рівненщині на місцевому сміттєзвалищі 13-річний хлопчик загинув внаслідок обвалу піску.