Трагедія на Полтавщині: цегляна стіна обвалилася та вбила чоловіка
Трагічний випадок стався вдень 15 квітня в селі Чечелеве Кременчуцького району. Місцеві жителі виявили виявили тіло й викликали на місце події правоохоронців
Про це повідомила пресслужба Національної поліції в Полтавській області, передає RegioNews.
За даними слідства, загиблий ― чоловік 1989 року народження. Ймовірно, він розбирав напівзруйновану будівлю і на нього обвалилася стіна.
"Для встановлення причини смерті тіло чоловіка направлено на судово-медичну експертизу", ― йдеться у повідомленні.
Наразі триває слідство.
Нагадаємо, раніше у селі Сновидовичі на Рівненщині на місцевому сміттєзвалищі 13-річний хлопчик загинув внаслідок обвалу піску.
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