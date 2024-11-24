На Рівненщині 13-річного хлопчика засипало піском на сміттєзвалищі, він загинув

фото: pixabay.com

У селі Сновидовичі на Рівненщині на місцевому сміттєзвалищі 13-річний хлопчик загинув внаслідок обвалу піску

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Трагічний інцидент стався 23 листопада близько 16 години. На місцевому сміттєзвалищі стався зсув піску, коли там перебували троє дітей.

Як розповіли у поліції, 13-річного хлопця засипало піском. Його 12-річний брат побіг у село, щоб покликати на допомогу дорослих, а 14-річний товариш почав самотужки розгрібати пісок.

Місцеві жителі дістали дитину з-під завалу та провели реанімаційні заходи, однак вони не дали успіху, хлопець помер.

Правоохоронці вивчають усі обставини події, триває досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше на в селі Шлях Рівненського району сталася смертельна автомобільна аварія. Внаслідок зіткнення з вантажівкою 21-річний водій BMW загинув на місці.