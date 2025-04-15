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15 квітня 2025, 16:15

Погрожували розправою: на Вінниччині чоловіки напали на поліцейських із сокирами та цеглою

15 квітня 2025, 16:15
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фото: Нацполіція
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У Жмеринській громаді затримали двох чоловіків, які у стані алкогольного сп’яніння напали на правоохоронців, використовуючи сокири та цеглу. Фігурантам загрожує від трьох років ув’язнення до довічного позбавлення волі

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Вінницькій області, передає RegioNews.

Інцидент стався 13 квітня після виклику на місце ймовірного домашнього насильства. За даними слідства, 23-річна місцева мешканка повідомила про жорстоке поводження з боку її співмешканця. Чоловік застосовував фізичну силу та трощив вікна в будинку.

Поліцейські спілкувалися з потерпілою, коли до них підійшли двоє чоловіків — її 29-річний співмешканець та його 41-річний товариш. Обидва були напідпитку та одразу почали поводитися зухвало й агресивно.

Попри спроби правоохоронців заспокоїти порушників, конфлікт швидко загострився. Молодший із чоловіків схопив сокиру та жбурнув її в напрямку інспектора поліції. Правоохоронець встиг ухилитися — лезо влучило в кузов службового автомобіля. Після цього зловмисник почав кидати в поліцейських цеглу — одна з них поцілила сержанту в голову, спричинивши травму.

Згодом чоловіки продовжували погрожувати працівникам поліції фізичною розправою, озброївшись сокирами. Після попередження про застосування табельної зброї, нападники заспокоїлися, їх затримали.

Обидва фігуранта перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Їм повідомили про підозру. З’ясувалося, що обоє чоловіків уже мали проблеми із законом. Так, 29-річний підозрюваний раніше був засуджений за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, хуліганство та грабіж. Водночас 41-річний співучасник провів за ґратами майже 10 років за вбивство та серію крадіжок.

Поліцейський, який отримав травму голови, перебуває в медзакладі під наглядом лікарів.

Слідчі кваліфікували справу за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • молодшому фігуранту інкримінують ст. 348 ККУ — посягання на життя працівника правоохоронного органу, за що передбачено до 15 років або довічне ув’язнення;
  • старшого підозрюють за ч. 1 ст. 345 ККУ — насильство щодо поліцейського, що карається до трьох років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, нещодавно в Запоріжжі поліцейський стріляв у озброєного хулігана, який погрожував ножем працівницям магазину.

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