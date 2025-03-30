Оккупанты обстреляли Полтавщину: возникли пожары, пострадала женщина

фото: Владимир Когут

Сегодня ночью, 30 марта, российские оккупанты в очередной раз атаковали Полтавщину. В области работали силы ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры

Об этом сообщил временный исполняющий обязанности главы Полтавской ОВА Владимир Когут, передает RegioNews.

В результате падения обломков в Полтавском районе было зафиксировано возгорание сухой травы на открытой местности. Также обломками была повреждена кровля и остекление частного дома.

"Незначительные повреждения получили административное здание детского лагеря и линия электропередач. Из-за происшествия легких травм получила женщина, которой медики оказали помощь на месте", – говорится в сообщении.

В результате ночной атаки без света остались 16 абонентов. В настоящее время специалисты работают над восстановлением электроснабжения.

Напомним, из-за ударов по Харькову и области два человека погибли, еще более 30 гражданских пострадали.