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25 березня 2025, 16:28

Стрілянина на Полтавщині: в ОВА пояснили, що відбувається

25 березня 2025, 16:28
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ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
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Ввечері 25 березня в Полтавській області лунатимуть вибухи та постріли. В одному з районів регіону працюють сапери. Також ЗСУ проводять навчальні стрільби в кількох громадах

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут, передає RegioNews.

Він закликав місцевих жителів не панікувати та зберігати спокій.

"25 березня на території Щербанівської громади проводитимуть вечірні навчальні стрільби", — йдеться у повідомленні.

Також навчальні стрільби ЗСУ тривають на території Лубенської громади. Крім того, у Кременчуцькому районі запланований технічний вибух.

Нагадаємо, на Кіровоградщині знайшли в полі російську крилату ракету, яка не вибухнула.

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