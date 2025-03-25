Стрельба на Полтавщине: в ОВА объяснили, что происходит
Вечером 25 марта в Полтавской области будут раздаваться взрывы и выстрелы. В одном из районов региона работают саперы. Также ВСУ проводят учебные стрельбы в нескольких общинах
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Владимир Когут, передает RegioNews.
Он призвал местных жителей не паниковать и сохранять спокойствие.
"25 марта на территории Щербановской общины будут проводить вечерние учебные стрельбы", — говорится в сообщении.
Также учебные стрельбы ВСУ продолжаются на территории Лубенской общины. Кроме того, в Кременчугском районе запланирован технический взрыв.
Напомним, в Кировоградской области нашли в поле российскую крылатую ракету, которая не взорвалась.
Десятки погибших оккупантов: авиация ВСУ уничтожила место дислокации россиян на КурщинеВсе новости »
25 марта 2025, 16:00В Херсоне россияне сбросили взрывчатку с дрона на велосипедиста
25 марта 2025, 15:30"Крот" в ВСУ: военнослужащему сообщили о подозрении в госизмене
25 марта 2025, 12:48
25 марта 2025
Безопасное судоходство и полный запрет ударов по энергетике: о чем договорились США, Украина и РФ
Украина и Соединенные Штаты Америки провели двусторонние технические консультации в Рияде (столица Саудовской Аравии), сосредоточенные на безопасности энергетической и критической инфраструктуры, безо...
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
Безопасное судоходство и полный запрет ударов по энергетике: о чем договорились США, Украина и РФ
25 марта 2025, 17:30В Харьковской области продолжается эвакуация граждан: за прошедшую неделю эвакуировано 263 человека, из которых 12 детей
25 марта 2025, 17:20Сенаторы США требуют у Трампа передать Украине все российские активы - СМИ
25 марта 2025, 17:13Укрзализныця добавила вагоны на популярные рейсы из Киева
25 марта 2025, 16:55В Укргидрометцентре предупредили о погоде на 26 марта
25 марта 2025, 16:50На Закарпатье у людей смогут принудительно забирать землю и недвижимость: подробности
25 марта 2025, 16:35На Буковине предприниматель не уплатил более 8 млн грн налогов при выполнении госзаказов
25 марта 2025, 16:05Десятки погибших оккупантов: авиация ВСУ уничтожила место дислокации россиян на Курщине
25 марта 2025, 16:00В Кривом Роге агент РФ готовил теракт
25 марта 2025, 15:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Безопасное судоходство и полный запрет ударов по энергетике: о чем договорились США, Украина и РФ
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Все блоги »