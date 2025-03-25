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25 марта 2025, 16:28

Стрельба на Полтавщине: в ОВА объяснили, что происходит

25 марта 2025, 16:28
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иллюстративное фото: Генштаб ВСУ
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Вечером 25 марта в Полтавской области будут раздаваться взрывы и выстрелы. В одном из районов региона работают саперы. Также ВСУ проводят учебные стрельбы в нескольких общинах

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Владимир Когут, передает RegioNews.

Он призвал местных жителей не паниковать и сохранять спокойствие.

"25 марта на территории Щербановской общины будут проводить вечерние учебные стрельбы", — говорится в сообщении.

Также учебные стрельбы ВСУ продолжаются на территории Лубенской общины. Кроме того, в Кременчугском районе запланирован технический взрыв.

Напомним, в Кировоградской области нашли в поле российскую крылатую ракету, которая не взорвалась.

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стрельба взрыв Полтавская область ВСУ взрывотехники Полтавская ОВА
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