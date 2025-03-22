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Одній із організаторок нападу на хлопця з інвалідністю у Трускавці, 14-річній дівчині, повідомили про підозру у хуліганстві

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Санкція статті передбачає штраф до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів, пробаційний нагляд або обмеження волі до 5 років.

Крім цього, поліцейські клопотатимуть до суду про примусові виховні заходи для інших неповнолітніх порушників та вирішуватимуть питання щодо адмінвідповідальності їхніх батьків за неналежне виховання дітей.

Нагадаємо, днями у місті Трускавець четверо підлітків познущалися з 18-річного хлопця з інвалідністю. При цьому вони знімали відео, яке згодом виклали в соцмережі. Нападниками були троє дівчат та один хлопець віком від 11 до 14 років.