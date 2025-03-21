фото: поліція

Поліцейські встановили підлітків, причетних до побиття хлопця з інвалідністю у Трускавці Дрогобицького району

Про це повідомляє пресслужба поліції, інформує RegioNews.

Подія сталася 19 березня близько 20.00 на вулиці Мазепи. Четверо дівчат та один хлопець віком 11-14 років вчинили хуліганські дії відносно 18-річного хлопця з інвалідністю. Усі учасники події – жителі Трускавця. При цьому вони знімали відео, яке надалі виклали в одну з соцмереж.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) КК України. Санкція передбачає до 5 років обмеження або до 4 років позбавлення волі.

Нагадаємо, суд відмовив у продовженні тримання під вартою юнака, якого підозрюють в побитті 12-річної дівчинки в Білій Церкві. Його відпустили під особисте зобов’язання.