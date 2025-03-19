На Полтавщині чоловік вистрілив із пістолета в працівника ТЦК

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Інцидент стався сьогодні вранці, 19 березня, у Кременчуці. Зловмисника затримали. Пораненому військовослужбовцю надали медичну допомогу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Полтавській області.

За матеріалами справи, близько 07:00 наряд патрульної поліції та військовослужбовці РТЦК під час патрулювання побачили "підозрілого перехожого".

"При спробі перевірити документи, чоловік здійснив постріл у бік військового, спричинивши йому поранення ноги", — йдеться у повідомленні.

Попередньо, правопорушником виявився мешканець Кременчука 1977 року народження. Його затримали. Пораненому військовому медики надали допомогу. Наразі триває слідство.

Нагадаємо, у Запоріжжі чоловік кинув гранату в правоохоронців і працівників ТЦК.

Раніше в Луцьку затримали чоловіка, який погрожував пістолетом працівникам ТЦК.