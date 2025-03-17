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17 березня 2025, 13:46

У Запоріжжі чоловік кинув гранату в правоохоронців та працівників ТЦК

17 березня 2025, 13:46
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фото: Національна поліція
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В одному з районів Запоріжжя невідомий вистрілив угору з пістолета та кинув страйкбольну гранату в правоохоронців, які разом із працівниками ТЦК перевіряли документи у громадян призовного віку. Обійшлося без постраждалих

Про це повідомила пресслужба поліції Запорізької області, передає RegioNews.

Зазанчається, що правопорушником виявився 44-річний містянин. Його затримали за місцем проживання за силової підтримки бійців КОРДу.

Цього ж дня працівники поліції провели невідкладні обшуки у квартирі, гаражі та транспортному засобі затриманого.

Під час слідчих дій виявили та вилучили маже 20 набоїв, два споряджених магазини, дві димові шашки та інші речові докази протиправної діяльності фігуранта.

Наразі поліцейські розшукують пістолет, з якого стріляв зловмисник.

Слідчі повідомили затриманому про підозру в скоєнні злочину.

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Найсуворіша санкція статей передбачає до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Луцьку затримали чоловіка, який погрожував пістолетом працівникам ТЦК. Виявилося, що громадянин відмовився виконати вимоги військовослужбовців, а також погрожував їм пістолетом.

Запоріжжя ТЦК поліція перевірка документ страйкбольна граната обшук
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