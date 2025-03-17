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17 березня 2025, 11:55

У Луцьку затримали чоловіка, який погрожував пістолетом працівникам ТЦК

17 березня 2025, 11:55
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колаж: RegioNews
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У мережі з'явилося відео з Луцька, на якому чоловік зі зброєю нібито тікав від співробітників місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Виявилося, що громадянин відмовився виконати вимоги військовослужбовців, а також погрожував їм пістолетом

Про це повідомив Волинський обласний ТЦК та СП, передає RegioNews.

На відео, знятому військовослужбовцями ТЦК Волинської області, видно, що чоловік не лише відмовився виконати законні вимоги військовослужбовців ТЦК, а й погрожував їм та іншим цивільним особам вогнепальною зброєю.

За даним фактом Національна поліція України у Волинській області порушила кримінальне провадження щодо погроз життю та здоров’ю військовослужбовців та цивільних громадян.

Правоохоронці поінформували, що цей інцидент стався в Луцьку в суботу, 15 березня. Громадянин 1984 року народження під час перевірки військово-облікових даних вчинив грубе порушення громадського порядку — погрожував військовослужбовцям та цивільним травматичним пістолетом і здійснив постріл вгору. Наразі триває слідство.

"Вкотре нагадуємо, що обов’язок кожного громадянина — захищати свою державу та дотримуватися законів України. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №560, кожна військовозобов’язана особа зобов’язана надати документи для перевірки актуальних військово-облікових даних групі оповіщення", — наголосили у Волинському обласному ТЦК та СП.

Нагадаємо, 15 березня у Львові мобілізували чоловіка, який вдарив працівника ТЦК і намагався втекти.

Раніше у Харкові під час сутички з ТЦК 16-річний підліток отримав опік очей.

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