В Полтавской области мужчина стрелял из пистолета в работника ТЦК
Инцидент произошел сегодня утром, 19 марта, в Кременчуге. Злоумышленник был задержан. Раненому военнослужащему оказали медицинскую помощь
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Полтавской области.
По материалам дела, около 07:00 наряд патрульной полиции и военнослужащие РТЦК во время патрулирования увидели подозрительного прохожего.
"При попытке проверить документы, мужчина произвел выстрел в сторону военного, нанеся ему ранение ноги", - говорится в сообщении.
Предварительно, правонарушителем оказался житель Кременчуга 1977 года рождения. Его задержали.
Раненому военному медики оказали помощь. В настоящее время продолжается следствие.
Напомним, в Запорожье мужчина бросил гранату в полицию и работников ТЦК.
Ранее в Луцке задержали мужчину, который угрожал пистолетом работникам ТЦК.