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19 марта 2025, 10:25

В Полтавской области мужчина стрелял из пистолета в работника ТЦК

19 марта 2025, 10:25
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фото: Нацполиция
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Инцидент произошел сегодня утром, 19 марта, в Кременчуге. Злоумышленник был задержан. Раненому военнослужащему оказали медицинскую помощь

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Полтавской области.

По материалам дела, около 07:00 наряд патрульной полиции и военнослужащие РТЦК во время патрулирования увидели подозрительного прохожего.

"При попытке проверить документы, мужчина произвел выстрел в сторону военного, нанеся ему ранение ноги", - говорится в сообщении.

Предварительно, правонарушителем оказался житель Кременчуга 1977 года рождения. Его задержали.

Раненому военному медики оказали помощь. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, в Запорожье мужчина бросил гранату в полицию и работников ТЦК.

Ранее в Луцке задержали мужчину, который угрожал пистолетом работникам ТЦК.

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