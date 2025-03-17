"Зупинилися, щоб допомогти": у Харківському ТЦК прокоментували наїзд на велосипедиста та заявили, що це було випадково

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Дорожньо-транспортна пригода сталася напередодні під час пересування мобільної групи оповіщення містом Харків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Харківський ОТЦК та СП.

Як повідомили у відомстві, громадянин рухався велосипедом посередині проїзної частини вузької дороги та здійснив маневр у напрямку автомобіля, яким пересувалися військовослужбовці.

Унаслідок цього водій транспортного засобу на складній ділянці дороги (поворот, ускладнений припаркованим автомобілем) скоїв ненавмисний наїзд на велосипедиста. Транспортний засіб громадянина потрапив під колеса автомобіля.

Представники ТЦК повідомили, що після інциденту військовослужбовці зупинили автомобіль, аби надати необхідну допомогу, однак велосипедист залишив місце події.

У результаті порушення правил дорожнього руху учасниками дорожньо-транспортної пригоди було пошкоджено транспортний засіб велосипедиста.

За цим фактом керівництвом Харківського обласного ТЦК та СП призначено службове розслідування.

Нагадаємо, в Харкові працівники ТЦК збили велосипедиста і влаштували за ним погоню.