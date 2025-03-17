У Хмельницькому працівник ТЦК напав на військового, який повернувся з війни

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Представник ТЦК напав на військового на вулиці Тернопільській в місті Хмельницький

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал Україна 24/7 – новини.

Як зазначається, український боєць заступився за чоловіка, якого почали ображати працівники ТЦК.

На відео видно, як працівник ТЦК кинув чоловіка на землю.

Цікаво, що працівник поліції стояв поруч і спостерігав за конфліктом. Після словесної перепалки працівники ТЦК та поліцейський сіли в авто і поїхали.

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, кілька днів тому в Хмельницькому двоє чоловіків побили співробітника ТЦК.