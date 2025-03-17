У Хмельницькому працівник ТЦК напав на військового, який повернувся з війни
Представник ТЦК напав на військового на вулиці Тернопільській в місті Хмельницький
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал Україна 24/7 – новини.
Як зазначається, український боєць заступився за чоловіка, якого почали ображати працівники ТЦК.
На відео видно, як працівник ТЦК кинув чоловіка на землю.
Цікаво, що працівник поліції стояв поруч і спостерігав за конфліктом. Після словесної перепалки працівники ТЦК та поліцейський сіли в авто і поїхали.
Обережно, на відео присутня ненормативна лексика!
Нагадаємо, кілька днів тому в Хмельницькому двоє чоловіків побили співробітника ТЦК.
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