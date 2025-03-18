Стрілянина в ТРЦ у Білій Церкві: поранено людину

фото: Національна поліція

У Білій Церкві на Київщині група невідомих увірвалася до спортклубу у та відкрила стрілянину, поранивши відвідувача. Правоохоронці розшукують нападників та встановлюють обставини злочину

Про це повідомляє поліція області, передає RegioNews.

Повідомлення про те, що до спортивного клубу в ТРЦ у Білій Церкві зайшли невідомі та здійснили стрілянину надійшло до поліції о 11:04.

На місце негайно прибула слідчо-оперативна група, криміналісти, кінологи та медики.

Попередньо відомо, що група невідомих увірвалися до приміщення спортклубу, скоїли кілька пострілів зі зброї та втекли.

Внаслідок події поранено відвідувача залу, його госпіталізували.

Наразі поліцейські розшукують нападників та опитують очевидців злочину.

Нагадаємо, минулого тижня у Харкові люди у військовій формі влаштували на вулиці стрілянину і били чоловіка ногами.